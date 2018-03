“Temos 1.066 habitações danificadas ou totalmente destruídas. Dessas, 20% já têm obra em execução ou já estão concluídas” disse Nelson Souza aos jornalistas, em Tondela, após a assinatura do contrato entre a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e o consórcio responsável por obras de reconstrução de habitações permanentes atingidas neste concelho do distrito de Viseu.

Segundo o secretário de Estado, juntando a empreitada cujo contrato foi hoje assinado em Tondela – que prevê a reconstrução de 94 casas, num investimento de 12 milhões de euros – “os 20% passarão para 25%”.

“Ou seja, a muito curto prazo teremos um quarto das obras em execução ou concluídas”, frisou.

Na sua opinião, o arranque das obras “é muito importante para as pessoas começarem, de facto, a acreditar”, porque “dizer-lhes que o projeto já está pronto ou que a licença já está quase concluída, não as convence assim tanto como ver a obra no terreno”.

Nelson Souza mostrou-se confiante de que o visto do Tribunal de Contas chegue rápido para as obras entrarem em execução.