Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga disse à agência Lusa, cerca das 16:45, que as chamas atingiam uma zona de eucaliptal na freguesia de Moreira do Castelo e que o trabalho dos bombeiros estava a “evoluir favoravelmente”.

No entanto e segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pouco depois das 17:00 foram ativados mais três meios aéreos para o local, juntando-se a um outro que já combatia as chamas.