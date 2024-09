Os fogos que lavram há vários dias no distrito de Aveiro são os que mobilizam mais operacionais e meios, segundo informação disponível no site oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O incêndio que deflagrou no domingo, pelas 15:00, no concelho de Oliveira de Azeméis, estava a ser combatido às 20:00 de hoje por 415 operacionais, apoiados por 154 meios terrestres e quatro meios aéreos.

Já o incêndio que deflagrou às 07:20 de segunda-feira em Albergaria-a-Velha mobilizava às 20:00 de hoje 395 operacionais, assistidos por 126 meios terrestres.

Não muito longe, em Sever do Vouga, mantinham-se ativos às 20:00 de hoje dois incêndios.

O fogo que deflagrou às 02:17 de domingo estava a ser combatido por 213 operacionais, apoiados por 69 meios terrestres, já o que teve início pelas 15:00 do mesmo dia, mobilizava 295 operacionais, apoiados por 95 meios terrestres.