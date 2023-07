Um incêndio em zona de mato, eucaliptos e pinhal está a ser combatido por 130 operacionais e sete meios aéreos, no concelho de Almodôvar (Beja) e obrigou ao corte da Autoestrada 2 (A2), disse fonte da Proteção Civil.

Segundo a fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, o incêndio que está a lavrar na zona da freguesia rural de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires - Monte dos Medronhais, estava às 14:33 a ser combatido por 130 operacionais, apoiados por 40 veículos e sete meios aéreos.

A mesma fonte indicou que o alerta foi dado pelas 12:02, e que o incêndio contava pelas 14:33 com “três frentes ativas”.

“Os acessos e os ventos fortes favoráveis ao incêndio são os principais problemas com que se deparam no terreno os operacionais”, acrescentou a mesma fonte.

A Proteção Civil disse ainda à Lusa que o incêndio obrigou ao corte da A2 na zona de Almodôvar.

Em comunicado, a Brisa Autoestradas especificou às 14:04 que “o trânsito na A2 estava cortado no nó de Almodôvar, em ambos os sentidos”.

No entanto, às 14:40, indicou que o “trânsito na A2 já foi restabelecido no sentido sul-norte, mas continua cortado no sentido norte-sul”.