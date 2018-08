Desde o início do incêndio em Monchique que os donativos têm chegado aos bombeiros e aos locais de pernoita onde se encontram pessoas afetadas.

No entanto, para gerir as doações e evitar excessos de bens e falta de outros, a Câmara de Portimão disponibilizou a Linha "Proteção 24", através do número 808 282 112, que está a funcionar como um canal que concentra toda a informação sobre voluntariado e donativos.

O propósito é que os cidadãos e empresas possam prestar auxílio de acordo com as necessidades reais de bens. Fonte da Câmara de Portimão disse à agência Lusa que as necessidades "são muito voláteis" e que a tipologia de donativos necessários está em constante mudança, pelo que se tornou necessário adotar uma gestão coordenada da receção de bens.

Ao pavilhão Portimão Arena, onde têm pernoitado o maior número de pessoas desalojadas devido ao incêndio, têm chegado, desde o início da semana, paletes de água engarrafada, bens alimentares e também muitos produtos para bebés: fraldas, papas, pomadas, soro fisiológico e todo o tipo de bens que não são considerados como prioritários para as pessoas que ali permanecem temporariamente.