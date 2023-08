De acordo com a PJ, a identificação e detenção do homem de 44 anos foi levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, em colaboração do Núcleo de Proteção do Ambiente da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Viseu, tendo ocorrido "fora de flagrante delito".

“O ‘modus operandi’ consistiu no recurso a chama direta, sendo o fogo ateado em zona de extensa mancha florestal, pondo em perigo diversas habitações existentes nas imediações”, refere a Judiciária, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

O incêndio, que terá sido ateado pelas três horas da madrugada do dia 06 de agosto, na localidade de Sul, foi detetado atempadamente por populares que, graças a “um combate precoce”, evitou que as chamas assumissem grandes proporções.

“Não se apurou qualquer motivação racional para a prática dos factos em investigação, atuando o suspeito num quadro de alguma perturbação emocional e de alcoolismo”, acrescenta.

Segundo a PJ, o detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial na Comarca de Viseu, para aplicação de medidas de coação.