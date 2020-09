“Desde as primeiras declarações de alerta que foram feitas este ano, temos vindo a ajustar o seu conteúdo, em concreto as determinações e o nível de proibição que estas declarações acarretam”, avançou a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, numa conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, distrito de Lisboa.

Patrícia Gaspar explicou que o ajustamento do conteúdo das declarações de situação de alerta tem sido feito “em articulação com as restantes áreas governativas que concorrem para esta situação, designadamente a área da agricultura, a defesa nacional, o ambiente”, considerando todas as solicitações recebidas por parte dos diferentes operadores, inclusive empresas florestais.

“É óbvio que situações deste género, em que temos de restringir movimentação, circulação, há proibições adicionais, causam sempre impacto, a avaliação que é feita é ‘qual é o mal menor?’, portanto a decisão tem de recair no sentido de garantir ao máximo a preservação dos espaços rurais, dos espaços florestais”, apontou a governante.

O Governo determinou hoje a declaração da situação de alerta em 14 distritos do território continental, todos a norte do rio Tejo, incluindo Portalegre, entre as 00:00 de domingo e as 23:59 de terça-feira, face ao risco de incêndio.