Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa disse que o incêndio tem uma frente ativa, acrescentando que não há habitações em risco.

“As chamas estão a lavrar numa zona de mato, existindo algumas casas na proximidade, mas que para já não estão em risco”, precisou o mesmo responsável.

O incêndio em mato deflagrou cerca das 16:16 na zona da Carrasqueira, em Loures, no distrito de Lisboa.

Pelas 19:30, o combate às chamas mobilizava 206 operacionais, apoiados por 56 viaturas e dois meios aéreo, segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Devido à nuvem de fumo junto à A8, cerca das 19:19 as autoridades procederam ao corte da via no sentido norte-sul para o nó de Lousa, informou a concessionária da via.

Nas redes sociais circulam algumas imagens e vídeos de automobilistas que mostram uma nuvem de fumo junto à A8.