“A Serra de São Mamede é tida como um dos sítios mais vulneráveis aos incêndios este verão, porque há muito tempo que não arde, que não tem um grande incêndio”, alertou a dirigente do PEV Manuela Cunha, em declarações à agência Lusa.

Uma delegação do PEV está, desde hoje e até sexta-feira, de visita ao Parque Natural da Serra de São Mamede (PNSSM), área protegida que se estende pelos concelhos de Portalegre, Castelo de Vide, Marvão e Arronches, para "apurar os meios que estão aptos" para evitar e combater eventuais incêndios.

“A Serra de São Mamede é uma zona de biodiversidade, mas também tem eucaliptos. Quanto a nós, eucaliptos a mais, mas predomina uma florestação autóctone, mais resistente aos incêndios", disse Manuela Costa, observando, contudo, que isso não impediu que as encostas de Marvão fossem "devoradas num instante”.

Sobre este incêndio, que deflagrou no dia 5 deste mês nas encostas da vila medieval de Marvão, em pleno PNSSM e em que arderam “mais de 100 hectares”, segundo disse à Lusa na altura o presidente do município, Luís Vitorino, a dirigente do PEV referiu que quer encontrar respostas na visita à zona, que inclui reuniões com autarcas e responsáveis do parque natural e da Proteção Civil.