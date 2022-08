“A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural e da GNR de Santa Comba Dão, deteve um homem, de 47 anos, pela presumível prática de um crime de incêndio florestal”, refere uma nota da PJ.

De acordo com o mesmo comunicado, o incêndio, do qual o detido terá sido autor, ocorreu no dia 21 de julho deste ano, “entre as localidades de Alvarim e Chancela, na freguesia de Dardavaz, concelho de Santa Comba Dão”, no distrito de Viseu.

“O suspeito, com uso de chama direta, terá ateado o incêndio junto a uma estrada, em zona com vasta mancha florestal e confinante com zona urbana, que só não ganhou proporções mais gravosas pela rápida intervenção de uma testemunha”, conta o documento.

Segundo a PJ, o detido vai ser presente ao Tribunal Judicial de Viseu para primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.