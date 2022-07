A PJ disse, em comunicado, que o homem é suspeito de ter ateado, pelo menos, quatro incêndios em áreas florestais, localizadas no concelho de Mesão Frio.

Os incêndios, ocorridos no período compreendido entre 14 de junho e 25 de julho, foram ateados maioritariamente em período noturno e consumiram área de mancha florestal de cerca 30 hectares, constituída, maioritariamente, por mato, pinheiro-bravo, eucalipto e vinha.

De acordo com a Judiciária, os fogos “colocaram em perigo uma vasta mancha florestal e agrícola, bem como várias habitações, de valor consideravelmente elevado, que apenas não foram consumidas devido à rápida intervenção dos bombeiros”.

As ignições ocorreram na zona de Rojão, no concelho de Mesão Frio, distrito de Vila Real.

O homem vai ser presente a tribunal para aplicação de eventuais medidas de coação.

A detenção foi feita por elementos do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração dos militares do posto de Mesão Frio da GNR e do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) do Peso da Régua.