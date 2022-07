No final da reunião que decorreu ao fim do dia de hoje com diferentes membros do Governo para avaliar as condições meteorológicas e do risco de incêndio, André Fernandes referiu que Amarante, Mafra, Alenquer e Ourém eram as quatro ocorrências que “precisavam de maior acompanhamento”.

Questionado sobre as notícias de que, precisamente no incêndio de Ourém, tinha havido dois feridos, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil confirmou esses “dois assistidos”, referindo que “houve assistências feitas pelas equipas de saúde que estão no terreno” e que ainda estão a avaliar “o grau ou a tipologia de ferimentos”.

“Até à data foram registadas algumas assistências nos teatros de operações. Ainda não há registo daquilo que é a gravidade. O INEM ainda está a avaliar as condições das assistências que foram feitas nestes diversos teatros de operações”, disse.

Ainda sobre a situação no terreno, e segundo prosseguiu o responsável, a preocupação existente prende-se com o “vento e com as temperaturas altas e humidade baixa ao longo do dia de hoje”.

“Durante a noite é expectável que, com alguma humidade, os incêndios possam entrar numa fase em que seja possível dar início aquilo que é a sua estabilização”, antecipou.

Segundo André Fernandes, no sábado “foram registadas 114 ocorrências”, um número maior do que tinha sido registado nos dias anteriores, tendo o dispositivo aéreo realizado “69 missões de ataque inicial”.