O vice-presidente da autarquia, Jorge Custódio, disse à agência Lusa que os fogos de outubro de 2017 atingiram 73 habitações permanentes do concelho, mas que “apenas 13 precisaram de obras de recuperação total”.

A reabilitação das restantes 60 casas “foi terminada há algum tempo”, tratando-se de diferentes reparações menores, das quais os donos foram reembolsados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), presidida por Ana Abrunhosa, ao abrigo do Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente (PARHP).

A entrega das três habitações ainda em obras “poderá ser efetuada em breve”, faltando concluir apenas “pequenos trabalhos”, disse Jorge Custódio.

Na terça-feira, numa cerimónia realizada no salão nobre dos Paços do Concelho, o vice-presidente da CCDRC, António Veiga Simão, entregou as chaves de três casas reconstruídas.

“Nós bem queríamos que toda a gente fosse ajudada, mas a lei determinava apenas aqueles que efetivamente pudessem usufruir deste apoio”, disse na ocasião o presidente da Câmara, José Brito.