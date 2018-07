O investigador da Universidade de Coimbra (UC) salientou que a Suécia, que está a enfrentar uma quantidade anormal de incêndios, tendo já pedido ajuda aos parceiros da União Europeia para os combater, tem vindo a preparar-se para o problema, "sobretudo desde o grande incêndio" que afetou esse país do norte da Europa, em 2015, em que morreu uma pessoa.

“É um indício das mudanças climáticas, que levam a uma imprevisibilidade maior das condições meteorológicas e a que ocorram fenómenos fora do comum”, declarou à agência Lusa.

Com as alterações climáticas e "valores extremos" de seca e pluviosidade, um pouco por todo o Mundo, os Estados têm de preparar-se para enfrentar as diferentes calamidades naturais, que "podem acontecer" onde e em épocas do ano a que as populações não estavam habituadas, defendeu Domingos Xavier Viegas.

O cientista e professor universitário falava na Lousã, distrito de Coimbra, à margem de uma cerimónia em que o Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da UC, que o investigador lidera e que integra a Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (ADAI), assinou um protocolo de colaboração com a GNR.

Com as alterações climáticas, registam-se “valores extremos da temperatura e da precipitação e fenómenos a ocorrerem fora dos períodos que eram esperados”, os quais podem acontecer “em qualquer altura do ano”.