Foi detetado fumo num avião da Ryanair que se preparava para descolar do aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal. As aterragens as aterragens e descolagens foram suspensas.

O aeroporto Internacional da Madeira, Aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal encontra-se neste momento encerrado depois de um incidente com um avião da Ryanair na pista. De acordo com a SIC, foi detetado fumo no aparelho momentos antes da descolagem, agendada para as 15:15, rumo a Lisboa. O canal avança ainda que os bombeiros do aeroporto foram ativados e todos os passageiros foram retirados do avião. Entretanto, todas as aterragens e descolagens foram suspensas.