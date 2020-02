“Pedimos aos líderes turcos que não interfiram nos assuntos internos da Índia e desenvolvam uma compreensão adequada dos factos, incluindo a séria ameaça representada pelo terrorismo que emana do Paquistão para a Índia e para a região”, declarou, através de um comunicado enviado aos media, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Raveesh Kumar.

No apelo feito em nome do Governo de Nova Deli, Kumar rejeitou “todas as referências a Jammu e Caxemira, que são parte integrante e inalienável da Índia”.

Erdogan, que chegou a Islamabad na quinta-feira para uma visita de dois dias, ofereceu na sexta-feira o seu apoio à reivindicação paquistanesa sobre a Caxemira administrada pela Índia e criticou Nova Deli (sem citar o país) pela anexação da região no ano passado e as severas medidas impostas na área.

O Presidente da Turquia defendeu no passado um diálogo que ajude o Paquistão e a Índia a resolver a disputa de sete décadas sobre Caxemira, garantindo que não sejam mais permitidas mortes nessa região, que é reivindicada pelos dois países.