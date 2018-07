A polícia da Índia afirmou hoje que a morte de 11 membros de uma família, a maioria encontrada vendada e pendurada no teto de uma casa, na capital indiana, tratou-se de um "ritual místico".

Os corpos dos membros da família foram encontrados na manhã de domingo, numa casa em Burari, no norte de Nova Deli, dez deles pendurados numa grade de ferro usada como ventilador no pátio, enquanto o corpo de uma mulher de 70 anos estava no chão da casa, disse a polícia indiana.

Segundo um agente, ao investigarem se as vítimas tinham morrido por suicídio ou foram mortas, as autoridades encontraram na casa “notas escritas à mão” com descrições iguais ao “modo como os corpos foram encontrados”

“A maioria das notas indica que algo estava a acontecer, algo de natureza espiritual-mística”, assegurou um agente, afirmando que a polícia encontra-se agora a investigar quem poderá ter redigido as notas que explicavam o modo de atar as mãos e vendar os olhos.

O agente explicou que a hipótese de roubo foi descartada, depois de se verificar que todos os objetos valiosos, joias e telefones das vítimas, se encontravam intactos.

A família vivia na casa há mais de duas décadas, segundo o jornal Hindustan Times. A casa pertencia a um dos homens da família, que tinha um negócio de mobiliário.

O jornal disse que, por volta das 08:00 de domingo (hora local), um vizinho, com quem aquele homem costumava ir fazer caminhadas matinais, foi vê-lo e encontrou a porta da casa aberta e as 10 pessoas, incluindo o empresário, penduradas.