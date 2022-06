Em causa está o lote E89777, com o prazo de validade 06/2022, do medicamento Celluvisc, Carmelose, colírio, solução, 4 mg/0.4 ml, com o número de registo 2805489, refere a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) em comunicado publicado no site.

A empresa Allergan S.A. irá proceder à recolha voluntária do lote indicado por terem sido detetados “valores fora de especificação nos parâmetros doseamento de carboximetilcelulose e osmolalidade”, adianta.

Perante este dado, o Infarmed determina a suspensão imediata da comercialização deste lote e apela às entidades que possuam este lote de medicamento em ‘stock’ para não o vender, dispensar ou administrar, devendo proceder à sua devolução.

“Os doentes que estejam a utilizar medicamentos pertencentes a este lote não devem interromper o tratamento e logo que possível, devem contactar o médico para substituir por outro lote ou um medicamento alternativo”, refere no comunicado.

O Celluvisc é um substituto das lágrimas e contém um lubrificante, a carmelose sódica, sendo utilizado no tratamento dos sintomas do olho seco (tais como dor, ardor, irritação ou secura).