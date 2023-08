O Infarmed ordenou hoje a retirada do mercado nacional de dois cremes que contêm extratos de canábis, o 'Cannabiron CBD' e o 'Good Cannabis', explicando que as substâncias relacionadas com aquela planta são de utilização proibida em produtos cosméticos.

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) adianta, em informação publicada no seu 'site', que após uma denúncia e respetiva apreciação, verificou a existência no mercado nacional destes dois produtos. "Os referidos produtos apresentam na sua composição a substância canabidiol, que, por ser obtida através de extratos ou tinturas de canábis ou da sua resina, não é permitida na composição de produtos cosméticos", explica o Infarmed. A Autoridade Nacional do Medicamento determina que "os produtos cosméticos que incluam na sua composição a substância canabidiol não podem ser comercializados", que "as entidades que disponham destes produtos não os devem disponibilizar" e que "os consumidores que possuam estes produtos não os devem utilizar".