66 euros. É este o valor que os portugueses que ganham o salário mínimo perdem após a inflação ter atingido os 9,3% em setembro, de acordo com os dados da Pordata, escreve o Jornal de Notícias.

"Quem recebe o salário mínimo de 705 euros vê, na prática, o seu poder de compra reduzido para 639 euros. Quem recebe uma pensão mínima de velhice e de invalidez, vê o seu poder de compra descer para 252 euros. Temos de recuar a 1992 para encontrar uma variação semelhante nos preços", salienta a Fundação Francisco Manuel dos Santos.

De acordo com esta instituição, a pandemia e agora a crise com a guerra na Ucrânia vieram apenas acelerar um cenário que já vinha a agravar-se. "Depois de dois anos em que a pandemia de covid-19 teve um forte impacto negativo nas economias mundiais, a Europa enfrenta, agora, uma guerra no seu território, o que veio agravar a tendência inflacionária que já se vinha registando e ameaçar o abastecimento de energia. Portugal já vinha registando uma tendência preocupante no que diz respeito ao aumento da pobreza (...) agora não apenas dificulta a melhoria desta situação, como também a agrava".