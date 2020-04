Na perspetiva de João Cotrim Figueiredo há “dois outros grandes grupos de problemas subsistem” neste regime criado pelo Governo.

“Em primeiro lugar, os exames nacionais, e a ponderação da sua classificação na classificação final da disciplina, representam um elemento nivelador das classificações a nível nacional”, aponta.

Por outro lado, “este regime apresentado pelo Governo implica que os estudantes que já tenham concluído as disciplinas não possam realizar o exame nacional final para melhoria da classificação interna”.

“Esta consequência do regime previsto é extremamente nefasta, uma vez que desconsidera o esforço de estudantes, encarregados de educação e professores desenvolvido ao longo do ano”, justifica, considerando que os estudantes mais prejudicados serão os mais “ambiciosos e trabalhadores” que tinham “o objetivo de melhorar a sua classificação e que agora viram as suas legítimas expectativas frustradas pelo Governo”.

Na perspetiva da Iniciativa Liberal, o distanciamento necessário entre alunos para garantir o cumprimento das recomendações da autoridade de saúde é possível com a “realização dos exames devidos antes deste novo regime”.

“Especialmente tendo em conta que as condições de espaço estarão asseguradas, uma vez que os estudantes poderão, por exemplo, realizar estes exames também em escolas básicas que, segundo o Governo, estarão sem aulas até setembro”, considera.