“Não está ainda adquirido que os alunos que queiram fazer melhoria de nota em exame final o possam fazer, e as razões que têm sido dadas em nosso entender não são suficientemente boas”, declarou Cotrim Figueiredo aos jornalistas, no final de uma reunião com o primeiro-ministro, António Costa, na residência oficial de São Bento, em Lisboa.

Para a Iniciativa Liberal, se há “uns poucos milhares de alunos que querem fazer melhoria de nota tendo-se preparado todo o ano letivo para o fazer, devem poder fazê-lo, porque é um direito que lhes assiste”.

De acordo com Cotrim Figueiredo, o Governo alegou que “isso poderia de alguma forma limitar o número de dias de férias” dos professores que teriam de corrigir esses exames, argumento que rejeitou.

“Não colhe. Se houver um conflito entre os direitos dos professores e os direitos dos alunos, nós estaremos sempre, sempre do lado dos alunos. E também sempre, sempre do lado do bom senso das medidas”, afirmou.

Questionado sobre a atualidade política nacional, Cotrim Figueiredo recomendou “distanciamento político entre órgãos de soberania” nestes tempos de “distanciamento social”, mas frisou que o seu partido recusa alimentar “este tipo de Triângulo das Bermudas entre Belém, São Bento e Terreiro do Paço que faz com que todas as outras notícias e assuntos sejam engolidos”.