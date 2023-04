Segundo a mesma fonte, ao voltar a integrar este desfile, tal como tinham feito em 2018 e 2019, os liberais provam “às forças mais sectárias da sociedade que não há donos desta data”.

Em 2021, após uma semana de polémica com a comissão promotora do desfile comemorativo do 25 de Abril e depois de uma recusa inicial de poder integrar este momento, a IL promoveu o seu próprio desfile para comemorar a Revolução dos Cravos, um formato que repetiu no ano seguinte.

“A Iniciativa Liberal veio transformar o panorama político português, lutando pela Liberdade, por toda a Liberdade, provando também que não há donos da rua, que a Liberdade não pode ser boicotada”, refere a mesma fonte oficial.

Desde a sua fundação, a IL participou nestas comemorações populares em 2018 e em 2019, um desfile que não se realizou em 2020 devido à pandemia. Nos dois anos seguintes, os liberais tiveram um desfile próprio após a polémica com a comissão promotora do desfile comemorativo do 25 de Abril.

Através das redes sociais, o partido apela a que "dia 25 de Abril, todos à Avenida, pela Liberdade", referindo que "PS e PSD estão a preparar uma revisão constitucional que admite confinamentos obrigatórios em caso de doenças infetocontagiosas".

"Já existem figuras legais que permitem medidas excecionais, como o estado de emergência. O que esta alteração constitucional pretende é que outros instrumentos, sem intervenção do Parlamento, sejam utilizados para isso, com o pretexto de que são mais céleres. É inaceitável. A Iniciativa Liberal resistirá a esta mudança da Constituição. Vem descer a Avenida da Liberdade connosco. Junta-te a nós!", refere a mesma publicação.