Por outro lado, questionam se Sócrates teve interferência na compra de ações no BCP pelo empresário José Berardo e quando soube da transferência de Armando Vara da CGD para o BCP.

Já sobre a oferta pública de aquisição da Sonae à PT, o grupo parlamentar, pergunta a José Sócrates se prometeu a Belmiro de Azevedo “neutralidade do Estado” neste processo, se teve alguma conversa com Ricardo Salgado sobre este assunto e se recebeu, também da parte de Ricardo Salgado ou de alguém mandatado pelo BES, alguma pressão para que a CGD votasse contra esta oferta.

No âmbito do financiamento da CGD ao empreendimento de luxo Vale do Lobo, no Algarve, o Partido Social Democrata quer saber quando é que o antigo primeiro-ministro soube que a Caixa se estava a envolver na operação como acionista e financiadora e se alguma vez o governante falou com os promotores do projeto sobre a operação.

Adicionalmente, os deputados deste grupo parlamentar questionam se o Governo deu alguma orientação à CGD para entrar no capital da La Seda e para financiar Matos Gil e o projeto Artlant.

Segundo o requerimento em causa, José Sócrates é ainda questionado sobre o pedido de financiamento à CGD da reestruturação de créditos detidos por outros relativamente à Aerosoles.

“Tinha conhecimento que ao mesmo tempo que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social investia em 10% do capital da FINPRO a CGD financiava esta mesma empresa, tendo ambas resultado em avultadas perdas para o erário público?”, acrescentou o grupo parlamentar.

Na quarta-feira, o ex-ministro das Finanças Fernando Teixeira dos Santos foi ouvido na última audição da segunda comissão parlamentar de inquérito à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à gestão do banco.

Segue-se agora o período de elaboração do relatório por parte do relator, o deputado João Almeida (CDS-PP), com data de entrega indicativa de 15 de julho, e posterior debate sobre o seu conteúdo.