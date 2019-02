Jorge Moreira da Silva, que assumiu o ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia em julho de 2013, no Governo PSD/CDS-PP de Pedro Passos Coelho, está hoje a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade.

“Não fui responsável por uma única renda, mas fui responsável, com o meu antecessor [Álvaro Santos Pereira], pelo corte de quatro mil milhões de euros nas rendas”, respondeu o antigo governante, no período de perguntas do deputado do PCP Duarte Alves.

Questionado sobre os valores destas reduções, Moreira da Silva detalhou que cortou “dois mil milhões de euros na energia”, tendo Álvaro Santos Pereira sido responsável por medidas que reduziram o mesmo valor.

“Eu respondo por mim: eu não criei uma única renda. […] Não só não gerei uma única renda como esse Governo foi um Governo que cortou rendas”, insistiu.

Sobre o porquê destas rendas terem sido criadas anteriormente, o antigo ministro não quis adiantar explicações, deixando isso “à avaliação dos senhores deputados”.