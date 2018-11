Os ex-ministros da Defesa Nacional Azeredo Lopes e Aguiar-Branco, o anterior chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, e o ex-chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Pina Monteiro, e os cinco coronéis exonerados e readmitidos duas semanas depois são os primeiros da lista indicada pelo BE.

O Bloco de Esquerda requereu as audições dos tenentes-generais Antunes Calçada e António Menezes, que se demitiram dos cargos em divergência com a forma como o ex-CEME Rovisco Duarte geriu a questão de Tancos, e dos ex-inspetores da Polícia Judiciária Militar envolvidos no caso do aparecimento do material militar.

O major Vasco Brazão, em prisão domiciliária, o coronel Luís Vieira, ex-diretor da PJM, arguidos no processo judicial, o coronel Manuel Estalagem, ex-diretor do departamento de investigação criminal da PJM, e o chefe de gabinete do então ministro Azeredo Lopes, general Martins Pereira constam também na lista do BE.

Os três militares da GNR de Loulé envolvidos na operação da PJM que levou à recuperação do material furtado, na Chamusca, Bruno Ataíde, Lima Santos e José Carlos Costa, um militar da GNR em serviço na PJM no Porto e o major Roberto Pinto da Costa, da PJM do Porto, são outras personalidades que deverão ser chamadas ao inquérito parlamentar.