Um total de 16 instituições portuguesas assinaram um "Acordo de Transparência sobre a investigação animal em Portugal" para "melhorar a compreensão e aceitação" de estudos com recurso a modelos animais pelo público português, anunciou hoje a Universidade do Minho.

Em comunicado enviado à Lusa, a Universidade do Minho, onde será feito o lançamento público do referido acordo, quinta-feira, explana que o documento tem ainda por objetivo "promover a abertura e transparência em relação à experimentação animal".

Deste modo, "os signatários concordam em partilhar de uma forma consistente a informação sobre a utilização de animais na investigação, bem como das suas justificações científicas, éticas e morais, procurando um melhor esclarecimento do público acerca destas questões".

O acordo é uma iniciativa da Associação Europeia de Investigação Animal (EARA) e apoiada pela Sociedade Portuguesa de Ciências em Animais de Laboratório (SPCAL), sendo baseada no Acordo de Transparência Espanhol lançado em 2016.

"Este Acordo de Transparência é um avanço significativo para o setor biomédico em Portugal. Isto estabelecerá altos padrões de abertura e levará a um maior entendimento no público em geral sobre os benefícios da investigação com animais, incluindo a contribuição que esta tem para os estudos em cancro e doenças do cérebro. Esperamos também que a maioria das instituições em Portugal, que conduzem investigação com animais, acabem por se juntar ao Acordo", afirma no texto o diretor executivo da EARA, Kirk Leech.

Em Portugal, o acordo é assinado por 16 universidades e centros de investigação, incluindo o Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da UMinho, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Fundação Champalimaud, o Instituto Gulbenkian de Ciência, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, o Instituto de Medicina Molecular e as faculdades de Ciências, Farmácia e Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Ciências Médicas e o Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Farmácia, o Instituto de Investigação Clínica e Biomédica e o Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde, pertencentes à Universidade de Coimbra, bem como o Centro de Investigação em Biomedicina e o Centro de Ciências Marinhas, ambos da Universidade do Algarve.

A cerimónia de lançamento do acordo realiza-se antes do IV Congresso da SPCAL sobre Investigação Animal, nesta edição dedicado ao tema "Qualidade e Transparência na Investigação com Animais de Laboratório", que terá lugar na Escola de Medicina e Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde (ICVS) da Universidade do Minho, em Braga.