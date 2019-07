Nas eleições europeias de 26 de maio, Isabel Estrada Carvalhais foi a representante do PS por Braga ao sufrágio, ocupando o décimo lugar na lista socialista que foi entregue ao Tribunal Constitucional.

Isabel Estrada Carvalhais, de 46 anos, é professora de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade do Minho, onde dirige o programa de doutoramento e de licenciatura nessa área.

Tem um doutoramento em Sociologia pela Universidade de Warwick, no Reino Unido, um mestrado em Sociologia pela Universidade de Coimbra e tirou uma licenciatura em Relações Internacionais pela Universidade do Minho.

O eurodeputado do PS André Bradford, que estava em coma induzido desde dia 08 deste mês, morreu hoje no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, revelou à agência Lusa fonte do PS/Açores.

O eurodeputado, o quinto na lista do PS às europeias de maio, tinha tomado posse há menos de um mês no Parlamento Europeu.

André Bradford era membro efetivo de duas comissões do Parlamento Europeu - de Agricultura e de Desenvolvimento Rural e Pescas – e era ainda membro suplente na comissão de Desenvolvimento Regional.