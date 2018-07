Em junho, o investimento resultante da Autorização de Residência para a atividade de Investimento (ARI), como também são conhecidos os vistos ‘gold’, atingiu 52.849.429,34 euros, uma subida de 34,6% face a igual período de 2017 (39.250.091,91 euros).

Relativamente a maio, o investimento caiu 28%.

Do total do montante captado em junho, a maior parte é proveniente da compra de bens imóveis (49.751.115,83 euros), enquanto a transferência de capital ascendeu a 3.098.313,51 euros.

No mês passado foram concedidos 90 ARI, dos quais 87 por via do critério de aquisição de imóveis. Do total destes últimos, quatro foram concedidos através de imóveis para reabilitação urbana.

Até final de junho tinham sido concedidos um total de 164 vistos ‘dourados’ por via de compra de imóveis para reabilitação, sendo que o primeiro foi atribuído há quase dois anos (julho de 2016).

A transferência de capital foi responsável pela atribuição de três vistos.

No primeiro semestre, o investimento captado através deste instrumento totalizou 484.029.198,98 euros, o que representa uma queda de 18,8% (596,4 milhões em igual período de 2017).