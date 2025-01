Mário Machado, condenado a cumprir pena dois anos e 10 meses de prisão por incitamento ao ódio e violência contra mulheres, pediu ajuda a Elon Musk para não ser preso.

A forma que encontrou foi pedir ao milionário que interceda junto de Donald Trump, o novo presidente dos Estados Unidos, que escolheu o dono da Tesla como um dos seus conselheiros e ainda lhe passou a pasta do Departamento de Eficiência Governamental.

O que aconteceu?

Numa publicação no X o militante de extrema direita solicitou asilo político na embaixada dos Estados Unidos após a posses de Donald Trump.

Mário Machado, diga-se, deu hoje entrada ao recurso no Tribunal Constitucional, e diz estar a ser “perseguido politicamente em Portugal”.

“Ele (Elon Musk) dá apoio jurídico e legal às pessoas. Há o caso do ativista Tommy Robinson (um militante de extrema-direita inglês) e outras situações semelhantes. O meu caso está a chegar ao conhecimento dele através de milhares de partilhas no Twitter, onde o estão a identificar”, disse.

Ao seu post já responderam centenas de pessoas, uma delas Miguel Arruda, deputado do Chega, defendendo-o. "Sou deputado português e posso dizer com certeza que Mário Machado é um preso político", escreveu em inglês.

Qual a razão para a acusação em tribunal?

O militante de extrema direita foi condenado em maio do ano passado a dois anos e dez meses de prisão efetiva por incitamento ao ódio e à violência contra mulheres de esquerda em publicações nas redes sociais. Em causa neste julgamento estavam mensagens publicadas no antigo Twitter (actual X), atribuídas a Mário Machado, em que apelava à "prostituição forçada" das mulheres dos partidos de esquerda, e que visaram em particular a professora e dirigente do Movimento Alternativa Socialista (MAS), Renata Cambra.

A juíza Paula Martins, que leu a sentença no Campus de Justiça, em Lisboa, sublinhou que "o tribunal considerou provados todos os factos" imputados a Mário Machado e a Ricardo Pais, o outro arguido no processo, condenado a um ano e oito meses de prisão suspensa por um período de dois anos e a um plano de reinserção social, focado no âmbito dos direitos humanos, da igualdade de género e da liberdade e autodeterminação.

Que outros crimes já cometeu?

Mário Machado ficou essencialmente conhecido em 1997, quando foi associado ao caso do assassinato do cabo-verdiano Alcino Monteiro no Bairro Alto, em Lisboa, por um grupo de skinheads.

Posteriormente foi também condenado a outras penas de prisão, designadamente por crimes como discriminação racial, coação agravada, posse de arma ilegal, posse de arma proibida ameaça, dano e ofensa à integridade física qualificada.