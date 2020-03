O ministério da Saúde do Irão anunciou neste sábado 97 mortes provocadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas, o que eleva o balanço oficial da pandemia a 611 vítimas fatais no país, um dos mais afetados do mundo.

"Foram registados 1.365 novos casos de pessoas contaminadas nas últimas 24 horas", declarou o porta-voz do ministério da Saúde, Kianoush Jahanpur, numa conferência de imprensa. O número eleva a 12.729 o total de infectados no país.