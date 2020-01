“Estamos a enriquecer mais urânio do que antes do acordo”, disse o chefe de Estado do Irão durante um discurso em que sublinhou que o país “está a progredir”, apesar das pressões internacionais.

Por outro lado, e tendo em conta o agravamento das relações entre Washington e Teerão, o presidente iraniano declarou que o Irão “trabalha diariamente para impedir a guerra”.

“O governo trabalha diariamente para impedir um confronto militar ou a guerra”, disse o chefe de Estado iraniano, acrescentando que o diálogo entre o Irão “e o mundo” é difícil, mas não é impossível.

O Plano de Ação Conjunto Global é um acordo firmado a 14 de julho de 2015, em Viena, pelo Irão e pelos países com assento no Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido), mais a Alemanha, visando restringir a capacidade do Irão para desenvolver armas nucleares.