“É muito, muito importante para nós que a investigação ao acidente seja feita de forma independente e credível […], conduzida à luz das leis internacionais”, declarou o porta-voz da Comissão Europeia para a área dos Transportes, Stefan de Keersmaecker.

Falando na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, em Bruxelas, o responsável notou que, “neste momento, ainda não existem conclusões nem certezas sobre as causas do acidente”.

“Estamos a aguardar os resultados da investigação em curso”, apontou.

Também presente na ocasião, a principal porta-voz do executivo comunitário, Dana Spinant, assinalou que “assim que foram divulgadas as notícias sobre o trágico acidente de avião, na quarta-feira de manhã, a presidente [da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen] e o Alto Representante para a Política Externa [Josep Borrell] enviaram as suas condolências e apelaram a uma investigação internacional credível e independente para apurar as causas”.

Autoridades norte-americanas, canadianas e britânicas declararam que é "altamente provável" que o Irão tenha abatido acidentalmente o avião civil, mas a Autoridade da Aviação Civil do Irão disse hoje ter a “certeza” que o Boeing “não foi atingido por um míssil”.

O aparelho descolou de Teerão, com destino a Kiev, despenhando-se dois minutos após a descolagem.