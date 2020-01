A decisão ocorre após líderes ocidentais terem afirmado que o avião parecia ter sido atingido acidentalmente por um míssil, num momento de crescentes tensões entre os Estados Unidos e o Irão.

o Irão “convidou a Ucrânia e a empresa Boeing a participar das investigações”, escreveu a IRNA, citando um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

O porta-voz Abbas Mousavi adiantou que também participam na investigação especialistas de outros países, cujos cidadãos morreram no acidente.

Autoridades norte-americanas, canadianas e britânicas declararam que é “altamente provável” que o Irão tenha abatido acidentalmente o avião civil que caiu perto de Teerão.

A agência norte-americana para a segurança dos transportes, a NTSB, anunciou na quinta-feira à noite que vai participar no inquérito ao acidente do Boeing ucraniano, após ter recebido uma notificação das autoridades aéreas civis do Irão.

Ao abrigo das regras da Organização da Aviação Civil Internacional, a NTSB designou um representante para o inquérito à catástrofe, que causou a morte de todas as 176 pessoas a bordo, na maioria iranianos e canadianos.