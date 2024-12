O Departamento Geral de Comunicação Social Estrangeira do Ministério da Cultura e Orientação Islâmica do Irão confirmou, num comunicado, a detenção de Cecilia Sala “por violar as leis da República Islâmica do Irão”, segundo a agência de notícias oficial iraniana IRNA.

“A cidadã italiana chegou ao Irão em 13 de dezembro com um visto de jornalista e foi detida no dia 19 por violar a lei da República Islâmica do Irão”, referiu a nota, sem especificar o delito cometido.

“O caso dela está sob investigação. A detenção foi realizada de acordo com a legislação em vigor e a embaixada italiana foi informada. Foi-lhe concedido o acesso consular e o contacto telefónico com a família”, indicou o comunicado.

“A política do Ministério sempre foi a de acolher visitas e atividades legais de jornalistas estrangeiros, aumentar o número de meios de comunicação estrangeiros no país e preservar os seus direitos legais”, sublinhou o comunicado, citado pela IRNA.

“Foi aberto um processo contra a cidadã italiana Cecilia Sala e as investigações estão em curso. A sua detenção foi feita de acordo com a lei aplicável. Serão fornecidos mais detalhes se o poder judicial considerar necessário”, acrescentou a nota.

Cecilia Sala, de 29 anos, segundo relatos dos meios de comunicação social, está isolada numa cela da prisão de Evin, em Teerão, de acordo com o seu empregador, o Chora Media, um portal que publica ‘podcast’.

A jovem trabalha também no diário Il Foglio, de orientação de direita.

A Itália afirmou na sexta-feira que a detenção da jornalista é inaceitável.