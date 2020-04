As autoridades ordenaram que a maioria das agências governamentais e todas as empresas não essenciais permanecessem fechadas por uma semana após o feriado de Noruz (festa tradicional da Ásia Central que celebra o Ano Novo do calendário persa) terminar, em 4 de abril.

Escritórios do Governo fora da capital, Teerão, reabriram hoje com a chegada de dois terços dos funcionários, mantendo-se os restantes a trabalhar de casa, segundo a imprensa estatal do país, citada pela AP.

As mulheres com filhos pequenos tiveram prioridade na decisão de quem faz teletrabalho, enquanto as empresas fora da capital também foram autorizadas a reabrir hoje, o primeiro dia da semana de trabalho naquele país.

A pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) já matou cerca de 103.000 pessoas em todo o mundo e infetou mais de 1.700.770 em 193 países e territórios.