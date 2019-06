As declarações do oficial de alta patente do Irão surgiram uma semana após o escalar da tensão entre Washington e Teerão, agravada pelo derrube de um "drone espião" que sobrevoava uma zona entre o Golfo Pérsico e o Estreito de Ormuz.

Entretanto, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, chegou hoje à Arábia Saudita para consultas sobre as tensões entre os Estados Unidos e o Irão.

De acordo com fontes oficiais norte-americanas, Pompeo deve encontra-se na cidade portuária de Jeddah com o rei Salmane e com o príncipe herdeiro Mohamed bem Salmane antes de se deslocar aos Emiratos Árabes Unidos.

Após o derrube de um drone dos Estados Unidos no espaço aéreo iraniano, na semana passada, Washington preparou uma retaliação militar que foi suspensa pelo presidente dos Estados Unidos.

Donald Trump insiste, no entanto, na aplicação de sanções contra o país, que tem insistido no incremento das sanções económicas contra o Irão.