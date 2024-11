O Irão iniciou a construção de um túnel "defensivo", integrado na rede de metro de Teerão, para "enfrentar situações de emergência", informaram os meios de comunicação oficiais esta terça-feira.

"Pela primeira vez no país, está a ser construído um túnel com características defensivas em Teerão”, disse Jafar Tashakori, chefe da comissão de transportes do Conselho Municipal, citado pela agência oficial de notícias Irna.

"Segue o percurso entre as estações de metro 'Defensores da Saúde' e 'Hospital Imam Khomeini' e permite o acesso direto a este centro médico através do túnel", acrescentou, não revelando mais detalhes.

Neste contexto, a palavra "defensivo" pode ter múltiplos significados, uma vez que no país os médicos e enfermeiros são chamados de "defensores da saúde" e os polícias de "defensores da segurança".

"Esta iniciativa inovadora representa um grande avanço para melhorar a preparação de Teerão para emergências e possíveis crises", acrescentou Tashakori, segundo a Sepah News, Órgão da Guarda Revolucionária.

O anúncio da construção deste túnel surge num contexto de crescentes tensões entre o Irão e Israel, que bombardeou instalações militares em território iraniano a 26 de outubro como retaliação aos disparos de mísseis iranianos contra Israel no dia 1 de outubro.

Quatro soldados morreram no ataque israelita, segundo as autoridades iranianas, que afirmaram que o ataque causou apenas danos nos sistemas de radar.

Segundo os meios de comunicação, um civil também morreu neste ataque, ao qual o Irão prometeu responder.