Na reunião que decorreu na capital do Iraque, Bagdad, os governantes “discutiram as relações bilaterais entre os dois países e várias questões regionais e internacionais de interesse comum, sobretudo os desenvolvimentos na região e na Síria”, informou o gabinete de imprensa de Mohamed Shia al-Sudani num comunicado.

Os dois governantes falaram sobre os últimos acontecimentos na Síria, na Faixa de Gaza e no Líbano, e salientaram a importância de respeitar o cessar-fogo em ambos os territórios.

O primeiro-ministro do Iraque manifestou ainda a sua disponibilidade para se coordenar com os países da região — especialmente com a Turquia — para alcançar a estabilidade e garantir a segurança regional, sobretudo durante o processo de transição política na Síria.

A Turquia é o principal apoiante dos insurgentes islâmicos sírios que derrubaram o Governo de Bashar al-Assad em novembro passado e, por sua vez, apoia milícias que lutam contra as autoridades curdo-sírias que controlam grande parte do leste da Síria, com o apoio dos Estados Unidos.

O encontro de Hakan Fidan com Mohamed Shia al-Sudani acontece horas depois do encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Iraque, Fuad Hussein, no qual manifestaram o seu empenho na “luta contra o terrorismo” junto às respetivas fronteiras com a Síria.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, que prevê ainda visitar Erbil (capital do Curdistão iraquiano) apelou a esforços regionais conjuntos para lutar contra os combatentes curdos considerados fora da lei no Iraque e na vizinha Síria.

O Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), movimento separatista classificado como “terrorista” por Ancara e pelos seus aliados ocidentais, trava uma luta armada contra o Governo turco desde a década de 1980 e mantém bases na região autónoma do Curdistão, no norte do Iraque, onde também estão instaladas bases militares turcas.

Ancara acusa igualmente as forças curdas na Síria de serem uma extensão do PKK.