O fenómeno é raro, mas já é a segunda vez que acontece este ano, a primeira aconteceu em maio. A acrescentar a um avistamento em novembro de 2023, as danças de luz não era vistas no país desde a década de 30.

Desta vez a notícia foi avançada pela SIC Notícias e este fenómeno luminoso que surge nas camadas superiores da atmosfera, sob a forma de bandas ou arcos foi visível no norte e centro do país. No hemisfério Norte este efeito de luzes e brilhos fluorescentes recebe o nome da aurora boreal, enquanto nos céus do hemisfério Sul designa-se aurora austral.

As auroras ocorrem geralmente na termosfera, a altitudes entre 90 e 150 quilómetros, sendo mais comuns perto dos pólos. Em certas ocasiões, estas podem mesmo provocar interferências nas comunicações (satélites, GPS, rádios, entre outros).

Em causa estão explosões solares, chamadas ejeções de massa coronal, que podem levar vários dias para chegar à Terra, e foram elas que causaram este evento, criando as auroras boreais e austrais, ao entrar em contacto com o campo magnético da Terra.

Explosões de partículas do Sol que desencadearam uma forte tempestade geomagnética ao atingir a Terra.