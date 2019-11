“O líder do partido Azul e Branco, Benny Gantz, falou com o Presidente, Reuven Rivlin, para lhe dizer que é incapaz de formar um governo”, anunciou a formação centrista, horas antes do fim do prazo previsto por lei para que formasse governo.

As eleições legislativas de setembro não permitiram designar um vencedor claro entre Netanyahu, o primeiro-ministro cessante, e Gantz. Nem um nem outro conseguiram os apoios necessários, entre os respetivos aliados, para reivindicar uma maioria parlamentar.

O Presidente Reuven Rivlin mandatou inicialmente Benjamin Netanyahu, no poder desde 2009, para formar um executivo, mas o primeiro-ministro cessante, à frente de um bloco de direita e religioso com 54 deputados, não conseguiu juntar eleitos suficientes para os 61 votos necessários a uma maioria parlamentar. O Knesset tem 120 lugares.