A autoridade aeroportuária do país informou que o encerramento entrará em vigor às 12:30, hora local (17:30 EDT).

Os voos serão afetados e os viajantes são aconselhados a informar-se junto das suas companhias aéreas sobre as alterações a efetuar.

A televisão estatal iraniana anunciou que Teerão tinha lançado um ataque contra Israel. A agência noticiosa estatal iraquiana citou o Ministro dos Transportes, Raqqa Saadawi, dizendo que o espaço aéreo do país estava fechado.

Antes da notícia do ataque ser divulgada, um voo da FlyDubai, que ia do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para Telavive, em Israel, deu meia-volta quando sobrevoava a Arábia Saudita, segundo os dados de acompanhamento do voo.

O Irão lançou hoje um ataque com drones contra Israel "a partir do seu território", confirmou o porta-voz do exército israelita num discurso transmitido pela televisão.

"O Irão lançou drones a partir do seu território em direção a Israel", disse Daniel Hagari pouco depois das 23:00 (20:00 GMT).

A tensão entre os dois países subiu nas últimas semanas, depois do bombardeamento do consulado iraniano em Damasco, a 01 de abril, no qual morreram sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios.