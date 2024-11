Há dois meses, Israel intensificou os seus bombardeamentos contra posições do Hezbollah e a 30 de setembro lançou um ataque terrestre no Líbano, para tentar pôr fim ao lançamento de foguetes do movimento pró-Irão contra o território israelita.

O Hezbollah iniciou os disparos quase diários em outubro de 2023, em solidariedade com o movimento islâmico Hamas, em guerra com Israel na Faixa de Gaza.

“Israel continuou os seus ataques noturnos contra a cidade de Khiam até de manhã, usando todos os tipos de armas para assumir o controlo da cidade”, disse a NNA.

Tanques israelitas foram posicionados a leste de Khiam, a seis quilómetros da fronteira, há mais de três semanas. Na terça-feira, a NNA relatou movimentos de tanques a norte da cidade.

De acordo com a NNA, as tropas israelitas tentaram "cercar a cidade", com apoio aéreo e terrestre dentro e ao redor da cidade, onde bombardearam vários edifícios.

Nos últimos dias, o Hezbollah relatou cerca de vinte ataques contra soldados israelitas em Khiam.

O exército israelita realizou incursões em várias aldeias fronteiriças libanesas, explodindo casas e, afirma, túneis usados ​​pelo Hezbollah.

Israel diz que a sua intervenção no Líbano visa afastar o Hezbollah da fronteira, permitindo que cerca de 60 mil residentes do norte do país, deslocados pelos disparos de foguetes do grupo islâmico, retornem às suas casas.

Israel considera Khiam uma “porta de entrada estratégica que facilita o rápido avanço territorial”, segundo a agência de notícias libanesa.

As tropas israelitas retiraram-se do sul do Líbano em 2000, sob pressão do Hezbollah, após 22 anos de ocupação.

Durante uma ocupação, o exército do sul do Líbano, uma milícia aliada de Israel, montou uma prisão em Khiam.

A NNA também relatou combates violentos perto de Bayada, cuja localização costeira também oferece uma vantagem "estratégica", a cerca de sete quilómetros da fronteira.