Os veículos e as pessoas pararam num gesto solene de memória às vítimas do genocídio cometido pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

O dia em que Israel recorda o Holocausto é também marcado por cerimónias em estabelecimentos de ensino e centros comunitários sendo que os cafés e os restaurantes permanecem encerrados e as estações de televisão e de rádio transmitem emissões sobre o Holocausto.

Em termos globais, um terço da população judaica foi assassinada pela Alemanha nazi, tendo o Estado de Israel sido estabelecido em 1949 para onde centenas de milhares de sobreviventes do Holocausto se deslocaram no final da Segunda Guerra Mundial.

As cerimónias oficiais começaram na segunda-feira no Memorial Yad Vashem em Jerusalém onde seis sobreviventes do levantamento do Gueto de Varsóvia (1942) acenderam velas em memória das vítimas do Holocausto.

Na ocasião o Presidente de Israel, Isaac Herzog apelou à unidade entre todos os israelitas, numa altura em que o país enfrenta uma grave crise política devido aos protestos contra o Executivo de Benjamin Netanyahu.