“Israel continua comprometido em evitar que o Irão obtenha armas nucleares e a sua posição sobre o acordo nuclear não mudou”, assinala-se num comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, divulgado hoje.

Adianta que “voltar ao antigo acordo abrirá o caminho ao Irão para conseguir um arsenal nuclear” e que as autoridades israelitas estão em contacto com os Estados Unidos sobre o assunto.

O Departamento de Estado indicou na quinta-feira que “os Estados Unidos aceitaram um convite do alto representante da União Europeia para uma reunião do grupo 5+1 com o Irão para falar da via diplomática em relação ao programa nuclear do Irão”, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

O grupo 5+1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança — Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China — mais a Alemanha) e o Irão assinaram em 2015 em Viena um acordo sobre o programa nuclear da República Islâmica.

Em 2018, Washington abandonou unilateralmente o pacto e restabeleceu sanções a Teerão. Em resposta, Teerão tem vindo desde 2019 a abandonar gradualmente a maioria dos compromissos assumidos no acordo.

Israel sempre foi um firme opositor do acordo e em 2018 congratulou-se com a retirada dos Estados Unidos do mesmo.

Netanyahu conversou com o presidente norte-americano na quarta-feira, pela primeira vez desde que Joe Biden tomou posse a 20 de janeiro, e o acordo nuclear com o Irão foi uma das questões abordadas.