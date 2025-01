O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, tinha dito que os corpos de Yosef Al Zaydani, 53 anos, e do seu filho Hamzah, 17 anos, foram recuperados numa operação, sem divulgar mais pormenores.

Horas depois, o Exército israelita confirmou apenas a recuperação do corpo do pai, encontrado num túnel na zona de Rafah, mostrando-se preocupado com o destino do filho Hamzah, mas dizendo que não o encontrou.

Os homens tinham sido feitos prisioneiros durante o ataque do grupo islamita Hamas, a 07 de outubro de 2023.

“Continuamos a fazer todo o possível para cumprir a nossa mais elevada obrigação moral: devolver todos os reféns ao solo israelita, tanto os vivos como os mortos”, disse o ministro Israel Katz.

A devolução do corpo de Zaydani acontece numa altura em que Israel e o Hamas estudam um acordo de cessar-fogo que deverá permitir o regresso dos restantes cerca de 100 reféns e suspender os combates em Gaza.

Nesta altura, as autoridades de Israel acreditam que um terço dos restantes reféns estarão mortos, mas julgavam que Yosef e Hamzah Al Zaydani ainda estariam vivos.

O regresso dos corpos destas duas vítimas do Hamas poderá aumentar a pressão sobre Israel para avançar com um acordo de cessar-fogo.