“Durante a noite, uma corveta do tipo Saar 6 realizou pela primeira vez com êxito uma interceção utilizando o sistema ‘Cúpula Naval’ contra um veículo aéreo não-tripulado (‘drone’) proveniente de leste, que atravessava a zona do Golfo de Eilat”, refere um comunicado divulgado na rede social X (antigo Twitter).

As Forças de Defesa de Israel (FDI) indicaram ter enviado navios para o mar Vermelho devido ao aumento de lançamentos de mísseis pelos rebeldes Huthis do Iémen contra navios de carga comerciais, em retaliação pela guerra lançada por Israel contra o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza, após o massacre por este perpetrado em território israelita a 07 de outubro do ano passado.

A milícia pró-iraniana Resistência Islâmica no Iraque tinha anteriormente anunciado que atacara “um alvo vital nos territórios ocupados” e outro em Ashkelon, bem como um porto petrolífero na mesma cidade, localizada a norte da Faixa de Gaza, noticiou o canal televisivo pan-arabista Al Mayadeen.

Nos últimos anos, a Marinha israelita adquiriu quatro corvetas de tipo Saar 6 da empresa ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). A última das embarcações, de cerca de 90 metros de comprimento e 13 de largura, chegou a Haifa em 2021, segundo a agência noticiosa alemã DPA.