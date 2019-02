“Penso que não faz sentido haver junta de freguesia. E falo contra mim porque, se houvesse junta de freguesia, obviamente que, com a delegação de poderes, haveria coisas que não seríamos nós a tratar”, adiantou em declarações à Lusa o presidente da Câmara Municipal do Corvo, José Manuel Silva.

Com cerca de 430 habitantes, o concelho com menos eleitores do país tem apenas uma câmara municipal, composta por cinco elementos, e uma assembleia municipal com 15 deputados, não estando dividido por freguesias.

“No Corvo, o presidente de câmara acaba por ser mais tempo presidente de junta do que propriamente presidente de câmara, porque todas as questões que são tratadas ao nível da junta vêm-nos cá parar”, avançou o autarca.

José Manuel Silva considera, no entanto, que não faz sentido criar um novo órgão de gestão quando o município consegue dar uma resposta de proximidade à população.

“Tendo em conta a dimensão, a população e a dispersão, acho que a câmara pode perfeitamente assumir esse papel”, apontou, alegando que a criação de uma junta de freguesia poderia até provocar uma “sobreposição de poderes”.

Na ilha mais pequena dos Açores, com cerca de 17 quilómetros quadrados, a proximidade com o poder local é “inevitável”, mesmo sem junta de freguesia.

“Eu passo pelas pessoas quase todos os dias e as pessoas têm o meu contacto”, revelou o autarca.