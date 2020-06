De acordo com o boletim oficial, 125 das 197 novas infeções foram detetadas na região da Lombardia, no norte do país, que permanece como o maior foco da doença, enquanto seis outras regiões italianas não registaram qualquer novo caso de infeção pelo SARS-CoV-2. O número total de casos ascende agora a 234.998.

Foram também declaradas como curadas mais 759 pessoas em relação a sábado, aumentando os dados dos recuperados para 165.837. Por outro lado, continuam ativos no país 35.262 casos de covid-19, dos quais apenas 287 se encontram em unidades de cuidados intensivos, menos seis do que no dia anterior.