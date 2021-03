No total, 3.123.368 pessoas já foram infetadas no país desde o início da emergência de saúde, em fevereiro de 2020, enquanto o total de óbitos aumentou para 100.811.

Por outro lado, a pressão nos hospitais continua a crescer e dos 487.074 atualmente positivos, 25.709 estão hospitalizados com diversos sintomas, um aumento acentuado em relação a terça-feira (mais 489), tal como nas Unidades de Cuidados Intensivos, que somam agora 2.827 internados (mais 71).

A região com mais novos casos confirmados continua a ser a Lombardia (4.422), epicentro da crise sanitária desde o início, seguida por Campânia (3.034), Emília-Romanha (2.155) e Piemonte (2.086).

O colégio de médicos da Lombardia pediu ao governo que declarasse a região como zona “vermelha” e a confinasse devido ao aumento de contágios.

Em relação à campanha de vacinação, 1.747.516 já estão imunizadas com duas doses da vacina, enquanto já foram administradas quase seis milhões de doses, com destaque para o pessoal de saúde, maiores de 80 anos, professores e membros das forças de segurança do Estado.

O país tem três regiões confinadas, a Campânia, Basilicata e Molise, enquanto a maioria está no nível “laranja”, de risco intermédio.

No entanto, o governo do primeiro-ministro Mario Draghi está a estudar novas medidas de contenção e reuniu-se hoje à tarde com colaboradores e assessores técnico-científicos em Roma.